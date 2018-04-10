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Общественное обсуждение проекта постановления правительства РФ О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации
© Sputnik/ Рамиль Ситдиков

Моржаретто: Узбекистан пока не может покрыть внутренний спрос на легковые авто

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Узбекистан увеличил производство легковых машин на 44,7%, почти на столько же сократив выпуск грузовиков. С чем связаны такие показатели, рассуждает автомобильный эксперт Игорь Моржаретто

По его словам, в стратегии узбекского автопроизводителя нет ничего удивительного, потому что GM Узбекистан ориентируется в данном случае на запросы рынка.

"Спрос на легковые автомобили в стране крайне высок, люди порой годами стоят в очереди, чтобы приобрести машину. Большая часть произведенной продукции уходит за валюту в другие страны, а нарастить мощность для удовлетворения внутреннего спроса у завода пока не получается. С грузовиками напротив — они производятся в основном для внутреннего рынка и пока дефицита в них нет", — пояснил эксперт.

Моржаретто добавил, что ситуация с рынком авто в стране усугубляется отсутствием альтернативы от других брендов.

Подробный комментарий эксперта слушайте в нашем аудиоподкасте.

Теги:
GM Uzbekistan, Узбекистан, Автомобильная промышленность



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