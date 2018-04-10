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Младший вице-президент рейтингового агентства Moody’s Петр Паклин
© Sputnik/ Рамиз Бахтияров

Паклин: валютные риски в Узбекистане сейчас управляемы

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Тема:
Либерализация валютного курса в Узбекистане (78)
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Младший вице-президент рейтингового агентства Moody’s Петр Паклин рассказал о состоянии банковского сектора Узбекистана в новых экономических реалиях, в том числе связанных с осенней девальвацией сума

По словам эксперта, банковская система республики сейчас стабильна и большинство рисков компенсирует своими активами.

"Сейчас наблюдаются стабильная инвестиционная среда и устойчивый рост экономики. Валютные риски компенсируются валютной выручкой заемщиков и гарантиями Министерства финансов страны. В целом качество банковских активов высокое. Активы и прибыльность позволяют говорить о том, что валютные риски сейчас управляемы", — подчеркнул Паклин.

Девальвация национальной валюты Узбекистана была осуществлена 5 сентября 2017 года, когда официальный курс упал к доллару и евро почти вдвое — до 8100 сумов за доллар. Официальные курсы ЦБ, установленные 9 апреля, составляют 8094,99 сума за один доллар. Подобные механизмы позволили серьезно ударить по черному валютному рынку и повысить прозрачность операций и инвестиционную привлекательность страны.

Тема:
Либерализация валютного курса в Узбекистане (78)
Теги:
Узбекистан



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