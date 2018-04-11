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Заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов

Шаповалов о переселении Скрипалей: спецслужбы стремятся убрать концы в воду

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Тема:
Расследование отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля (49)
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Сергею Скрипалю и его дочери угрожает реальная опасность, полагает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов

Ранее The Times сообщила, что Скрипалей могут переселить в другую страну под новыми именами.

"Возникает резонный вопрос, будут ли живы эти люди, после того как якобы сменят их персональные данные и они получат защиту в США. У меня возникает резонное подозрение, что таким образом западные спецслужбы стремятся убрать концы в воду", — заявил Шаповалов радио Sputnik.

По заявлениям властей Великобритании, в городке Солсбери был отравлен бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль вместе со своей дочерью. России было предъявлено обвинение в этой акции, однако убедительные доказательства британская сторона так и не предоставила. Несколько стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие в связи с инцидентом решили выслать российских дипломатов. Москва приняла ответные аналогичные меры.

Тема:
Расследование отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля (49)



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