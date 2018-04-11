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Станислав Тарасов
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Тарасов: США терпят поражение в Сирии с точки зрения стратегии

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Политолог Станислав Тарасов о возможном развитии ситуации, если США ударят по Сирии

Москва предупредила США о серьезных последствиях, если Вашингтон решится нанести удар по Сирии, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

Как теперь может развиваться ситуация, радио Sputnik объяснил эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

"Американцы терпят поражение в Сирии — не в военном смысле, а в смысле выработки стратегии, чтобы перейти хоть к какому-то процессу политико-дипломатического урегулирования или хотя бы просто добиться своих целей. Теперь — очередные обвинения в адрес России и ее союзников в использовании в Сирии химоружия, и под этим предлогом американцы готовятся нанести военный удар", — отметил он.

Теги:
Сирия, США, Вооруженный конфликт



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