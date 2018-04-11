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Директор Института стратегического планирования и прогнозирования, главный научный сотрудник Института социологии РАН Александр Гусев
© Sputnik/ Владимир Трефилов

Гусев: болельщики из США приедут на чемпионат мира в Россию вопреки всему

Радио
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Директор Института стратегического планирования Александр Гусев объяснил, почему вопреки государственной антироссийской риторике США болельщики не станут пропускать этот важный футбольный турнир и все равно приедут летом в Россию.

По его словам, несмотря на то, что сборная США не смогла отобраться на мундиаль, большинство американских фанатов все равно намерены приехать в Россию.

При этом, по данным ФИФА, на начало апреля американские болельщики купили 16 462 билета, что делает их самой многочисленной группой иностранных болельщиков на турнире.

"Давление Госдепа на болельщиков, которые планируют приехать в нашу страну, говорит о том, что США фактически не чураются ничем, стараются сорвать мероприятие всеми возможными способами. Но я полагаю, что это им не удастся. Дело в том, что в стране сейчас набирает популярность европейский футбол, или soccer, как они его называют. Еще одна особенность — многонациональность США. Многие традиционно будут болеть за те страны, выходцами из которых они являются", — пояснил Гусев в интервью радио Sputnik.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны.

Теги:
США, Россия, Футбол



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