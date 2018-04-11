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Посол Узбекистана в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев
© Sputnik/ Болат Шайхинов

Ниязходжаев рассказал о планах на посту посла Узбекистана в Казахстане

Радио
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Посол Узбекистана в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев вручил президенту Казахстана верительную грамоту и рассказал Sputnik о том, какие задачи намерен решать на своем посту в ближайшее время

По словам дипломата, двусторонние связи сейчас находятся на очень высоком уровне, в чем немалая заслуга личных дружеских отношений между Шавкатом Мирзиёевым и Нурсултаном Назарбаевым.

"Лидеры двух государств только в 2017 году провели шесть встреч, а еще 20 раз общались в рамках различных международных мероприятий. По инициативе Нурсултана Назарбаева 2018 год объявлен Годом Узбекистана в Казахстане, и у нас запланировано свыше 200 мероприятий, некоторые мы уже успели провести", — подчеркнул Ниязходжаев.

Посол РУ в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев с Нурсултаном Назарбаевым
© Пресс-служба президента Казахстана
Посол Узбекистана вручил верительную грамоту Нурсултану Назарбаеву
Говоря о задачах, которые возложены на него в качестве руководителя узбекской дипмиссии, дипломат отметил, что помимо содействия в наращивании торгово-экономического сотрудничества в приоритете у посольства развитие межпарламентского взаимодействия, культурно-гуманитарных связей, а также решение транспортных вопросов.

Год Узбекистана в Казахстане стартовал 15 марта в рамках неформальной встречи глав государств Центральной Азии, которая проходила в Астане. В Казахстане уже прошла презентация туристического потенциала Узбекистана, а 11 апреля открыто регулярное автобусное сообщение по маршруту Ташкент — Алматы.

Теги:
Нурсултан Назарбаев, Шавкат Мирзиёев, Казахстан, Узбекистан, Международная политика



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