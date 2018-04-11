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Андрей Манойло
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Манойло: Литве интересно стать логистическим коридором для Узбекистана

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Какие интересы может преследовать в Узбекистане одна из балтийских стран и в каком направлении планирует сотрудничать, рассуждает политолог, эксперт при Совете безопасности РФ Андрей Манойло.

Предстоящий в мае визит главы МИД Литвы в Узбекистан он связывает с произошедшими в республике переменами и с новым вектором внешней политики Ташкента. По мнению политолога, в ответ на открытость нынешнего лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева Вильнюс также заинтересован в выстраивании тесных связей с крупнейшей страной Центральной Азии.

"Скорее всего Литва будет вести себя как представитель глобальных интересов, в том числе американских, а не региональных, то есть балтийский. Ее привлекают и богатые природные ресурсы Узбекистана, но более всего — транспортно-логистический потенциал. Литва не исключает своего участие в транзите грузов из Китая и ЦА в Европу", — отметил Манойло.

Государственный флаг Литвы
© Sputnik/ Мариус Баранаускас
Узбекистан в мае посетит глава МИД Литвы
Еще один мотив, по мнению политолога, близость Узбекистана к Афганистану, который остается одним из самых напряженных регионов. В случае активизации военных действий на этом направлении, аналогичных американской операции против Талибана, Литва, полагает эксперт, хотела бы также оказаться причастной к поставкам военных грузов в этом направлении, используя логистические возможности и стратегическое положение республики.

Кроме того эксперт не исключил, что предстоящий визит окажет позитивное влияние и на двусторонние отношения между странами, а в Ташкенте наконец откроется литовское посольство.

Теги:
Литва, Афганистан, Узбекистан, США, Международная политика



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