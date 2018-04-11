Манойло: Литве интересно стать логистическим коридором для Узбекистана

Предстоящий в мае визит главы МИД Литвы в Узбекистан он связывает с произошедшими в республике переменами и с новым вектором внешней политики Ташкента. По мнению политолога, в ответ на открытость нынешнего лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева Вильнюс также заинтересован в выстраивании тесных связей с крупнейшей страной Центральной Азии.
"Скорее всего Литва будет вести себя как представитель глобальных интересов, в том числе американских, а не региональных, то есть балтийский. Ее привлекают и богатые природные ресурсы Узбекистана, но более всего — транспортно-логистический потенциал. Литва не исключает своего участие в транзите грузов из Китая и ЦА в Европу", — отметил Манойло.
Кроме того эксперт не исключил, что предстоящий визит окажет позитивное влияние и на двусторонние отношения между странами, а в Ташкенте наконец откроется литовское посольство.