Похмелкин: Узбекистан приводит ПДД в соответствие с мировыми стандартами

Эксперт, в частности, видит вполне закономерным решение властей Узбекистана снизить максимальную скорость в городах до 60 км/ч, как это принято в большинстве европейских стран или в России.Также он позитивно отозвался об инициативе по введению штрафов за опасное вождение.

"На самом деле правила дорожного движения в разных странах имеют свои особенности, и это вопрос субъективный. Я, например, считаю, что неиспользование поворотника при маневрах — это грубое нарушение, которое зачастую недооценивают. То же самое и с необоснованным применением клаксона, хотя доказать такой факт довольно сложно", — заметил Похмелкин.

© Sputnik/ Рамиз Бахтияров В Узбекистане планируют ввести штрафы за опасную езду

Что касается увеличения размера штрафов, то тут автомобильный эксперт придерживается позиции — лучше меньше да лучше. Иными словами, уверен Похмелкин, главное — выявить истинную причину нарушения, а также обеспечить неотвратимость наказания, пусть и не слишком сурового.

В Узбекистане представлена концепция безопасности дорожного движения на ближайшие годы, в которой предлагается ряд нововведений, касающихся ответственности за нарушения ПДД, и другие новшества. В частности, в городах скорость движения намерены ограничить 60 км/ч, а также ввести ответственность за опасное вождение.