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Председатель общероссийской общественной организации Движение автомобилистов России Виктор Похмелкин
© Sputnik/ Сергей Пятаков

Похмелкин: Узбекистан приводит ПДД в соответствие с мировыми стандартами

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Тема:
Изменения в ПДД Узбекистана (20)
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Предлагаемые в Узбекистане нововведения в правилах дорожного движения оценил председатель общественного Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин

Эксперт, в частности, видит вполне закономерным решение властей Узбекистана снизить максимальную скорость в городах до 60 км/ч, как это принято в большинстве европейских стран или в России.
Также он позитивно отозвался об инициативе по введению штрафов за опасное вождение.

"На самом деле правила дорожного движения в разных странах имеют свои особенности, и это вопрос субъективный. Я, например, считаю, что неиспользование поворотника при маневрах — это грубое нарушение, которое зачастую недооценивают. То же самое и с необоснованным применением клаксона, хотя доказать такой факт довольно сложно", — заметил Похмелкин.

Автомобильная трасса
© Sputnik/ Рамиз Бахтияров
В Узбекистане планируют ввести штрафы за опасную езду
Что касается увеличения размера штрафов, то тут автомобильный эксперт придерживается позиции — лучше меньше да лучше. Иными словами, уверен Похмелкин, главное — выявить истинную причину нарушения, а также обеспечить неотвратимость наказания, пусть и не слишком сурового.

В Узбекистане представлена концепция безопасности дорожного движения на ближайшие годы, в которой предлагается ряд нововведений, касающихся ответственности за нарушения ПДД, и другие новшества. В частности, в городах скорость движения намерены ограничить 60 км/ч, а также ввести ответственность за опасное вождение.

Тема:
Изменения в ПДД Узбекистана (20)
Теги:
ПДД, Узбекистан, Дорожное движение



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