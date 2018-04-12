Похмелкин: Узбекистан приводит ПДД в соответствие с мировыми стандартами

Также он позитивно отозвался об инициативе по введению штрафов за опасное вождение.
"На самом деле правила дорожного движения в разных странах имеют свои особенности, и это вопрос субъективный. Я, например, считаю, что неиспользование поворотника при маневрах — это грубое нарушение, которое зачастую недооценивают. То же самое и с необоснованным применением клаксона, хотя доказать такой факт довольно сложно", — заметил Похмелкин.
В Узбекистане представлена концепция безопасности дорожного движения на ближайшие годы, в которой предлагается ряд нововведений, касающихся ответственности за нарушения ПДД, и другие новшества. В частности, в городах скорость движения намерены ограничить 60 км/ч, а также ввести ответственность за опасное вождение.