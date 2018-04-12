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Политолог, американист, кандидат политических наук, профессор Академии Военных Наук РФ Сергей Судаков
Sputnik

Судаков о позиции Хейли по Сирии: пусть сначала побывает в Алеппо и Дамаске

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Тема:
Ситуация в Сирии (35)
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В воздухе чувствуется запах войны, и творителем "красных черт" стали Соединенные Штаты, рассказал Sputnik политолог-американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков.

Как считает эксперт, сейчас Америка играет по своим правилам и все остальные страны должны следовать за ней. Тех же, кто не согласен с таким миропорядком, объявят врагом и попытаются уничтожить, заявил Судаков.

"Настала та ситуация, когда потеряли чувство красной черты. Тот же Совбез превращается в марионеточную структуру, когда все говорят "одобрямс", не понимая, что за этим стоит. Та же Никки Хейли, делая подобные заявления, от которых зависят жизни тысяч людей, не хотела бы для начала увидеть своими глазами, что происходит в Алеппо, или попросить, чтобы ей сделали экскурсию в пригороды Дамаска", — комментирует Судаков.

Дым, возникший в результате ударов сирийской армии по позициям Джебхат ан-Нусры (организация запрещена в РФ), в Восточной Гуте в пригороде Дамаска
© Sputnik/ Mikhail Alaeddin
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По его словам, организация "Белые каски", на которую так часто ссылаются Великобритания и США, создана на деньги Лондона и Вашингтона, но никто почти не обращает на это внимания.

"Откуда они появились? Соучредитель "Белых касок" — гражданин Великобритании, это была его идея, сформированная на британские деньги. А фонд, который британский, получал субсидиарную помощь от Америки… Получается, что это англо-американский субъект, который постоянно ловят за руку на постановках", — подчеркнул политолог.

Совокупность всех факторов привела к тому, что в воздухе сейчас витает запах войны, и лишь здравый смысл отдельных участников мирового политического процесса удерживает мир от начала боевых действий, резюмировал Судаков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что не исключает возможности ракетного удара по Сирии в связи с отсутствием доказательств о неприменении там химического оружия.

Тема:
Ситуация в Сирии (35)
Теги:
Никки Хейли, Сирия, Великобритания, США



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