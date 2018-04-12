Судаков о позиции Хейли по Сирии: пусть сначала побывает в Алеппо и Дамаске

Как считает эксперт, сейчас Америка играет по своим правилам и все остальные страны должны следовать за ней. Тех же, кто не согласен с таким миропорядком, объявят врагом и попытаются уничтожить, заявил Судаков.

"Настала та ситуация, когда потеряли чувство красной черты. Тот же Совбез превращается в марионеточную структуру, когда все говорят "одобрямс", не понимая, что за этим стоит. Та же Никки Хейли, делая подобные заявления, от которых зависят жизни тысяч людей, не хотела бы для начала увидеть своими глазами, что происходит в Алеппо, или попросить, чтобы ей сделали экскурсию в пригороды Дамаска", — комментирует Судаков.

© Sputnik/ Mikhail Alaeddin США готовят удар по Сирии: вероятные время и последствия

По его словам, организация "Белые каски", на которую так часто ссылаются Великобритания и США, создана на деньги Лондона и Вашингтона, но никто почти не обращает на это внимания.

"Откуда они появились? Соучредитель "Белых касок" — гражданин Великобритании, это была его идея, сформированная на британские деньги. А фонд, который британский, получал субсидиарную помощь от Америки… Получается, что это англо-американский субъект, который постоянно ловят за руку на постановках", — подчеркнул политолог.

Совокупность всех факторов привела к тому, что в воздухе сейчас витает запах войны, и лишь здравый смысл отдельных участников мирового политического процесса удерживает мир от начала боевых действий, резюмировал Судаков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что не исключает возможности ракетного удара по Сирии в связи с отсутствием доказательств о неприменении там химического оружия.