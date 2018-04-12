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Председатель Узбекской национально-культурной автономии в Москве Хабиб Абдуллаев
Sputnik / Дмитрий Ключевский

Абдуллаев: мы давно ждали активизации отношений России и Узбекистана

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Тема:
Узбекско-российские отношения (24)
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Российские узбеки давно ждали активизации отношений между странами, рассказал Sputnik Узбекистан глава Узбекской национальной культурной автономии в Москве Хабиб Абдуллаев.

"Мы давно очень ждали такой активизации отношений, потому что было некоторое замедление отношений в последние годы", — отметил Абдуллаев.

Он добавил, что в последние полтора года заметен прогресс в отношениях — активизировалась торговля, исчезли барьеры в гуманитарном сотрудничестве.

"Мы видим, что в гуманитарной сфере исчезли барьеры… Например, научный обмен вернулся к тому уровню, который был, наверное, в лучшие годы", — напомнил глава культурной автономии.

Активизировался и культурный обмен, подчеркнул Абдуллаев, — примером служат выставка музея имени Савицкого в Москве и Дни культуры Узбекистана в России.

Тема:
Узбекско-российские отношения (24)
Теги:
Узбекистан, Россия, Культура и искусство



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