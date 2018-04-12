Зайнутдинов: Россия вернет Узбекистану престиж в аэрокосмической отрасли

С середины двухтысячных годов Узбекистан начал терять свой исследовательский потенциал по вопросам исследования космоса, рассказал Sputnik Узбекистан журналист, сценарист документального кино, эксперт по авиации и космосу Шахабутдин Зайнутдинов.

"У нас был авиационный институт — закрыли! Авиационный факультет был при Техническом университете — закрыли. Было НПО "Коимет" — на его базе создали какую-то другую фирму, которая не имеет, к сожалению, отношения к космосу. Теперь все это надо восстанавливать", — посетовал он.

© Sputnik / Сергей Мамонтов Назад в будущее, или Как Узбекистан заново встает на крыло

В качестве одного из проектов эксперт привел радиоастрономическую обсерваторию "Суффа" — проект начали еще при СССР и сейчас его нужно достраивать. По его словам, объект практически достроили, было выполнено 85% работ, но распад Советского Союза заморозил этот грандиозный проект.

Эксперт связывает надежды на возрождение космической науки в Узбекистане с президентскими указами и помощью российских коллег.

"Сил у Узбекистана не хватит. Специалистов не хватит! Специалисты исчезли — их не воспитывают, не учат. А те, кто были, уехали. Одним нам не справиться, тут очень помогает Россия — она связана с Узбекистаном многочисленными договорами, в том числе союзническими", — подчеркнул Зайнутдинов.

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