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Первый зампред Государственного налогового комитета РУ Бехзод Мусаев
Международный пресс-клуб

Мусаев рассказал, какие налоги будут платить узбекистанцы

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Тема:
Налоговая реформа в Узбекистане (7)
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Первый заместитель председателя Государственного налогового комитета Узбекистана Бехзод Мусаев пояснил, какие налоги планируется упразднить, а по каким – снизить ставки.

В частности решено упрости налогообложение в части фонда оплаты труда, объединив несколько платежей в один. Кроме того, решено объединить земельный налог и налог на имущество, снизив ставку для предприятий.

Существенно будет снижена и ставка налога на добавочную стоимость (НДС) с нынешних 20% до 12%, однако платить его придется всем.

Еще одно готовящееся нововведение — отказ от индивидуальных льгот и преференций, что послужит дополнительным стимулом в развитии здоровой конкуренции в стране.

"Эта реформа в рамках стратегии действий прошла обсуждение на экспертных площадках, в том числе с привлечением иностранных специалистов, а также на портале госуслуг и в социальных сетях. Аналитики и бизнес-сообщество считают предложенные меры революционными", — подчеркнул Мусаев, выступая на заседании Международного пресс-клуба в Ташкенте.

Разработчики налоговой реформы убеждены, что принятые меры существенно снизят налоговую нагрузку для населения и компаний, будут способствовать выводу из тени большинства предприятий малого и среднего бизнеса, а также еще более повысят инвестиционную привлекательность Узбекистана.

Тема:
Налоговая реформа в Узбекистане (7)

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Теги:
Государственный налоговый комитет, Узбекистан, Налоги



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