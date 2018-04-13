По вопросам противодействия радикализму и национализму, борьбы с радикализацией молодежи и воспитания атмосферы толерантности в Узбекистане в прошлом году проделана значительная работа, рассказал начальник управления Комитета по делам религии при кабинете министров Республики Узбекистан Собит Шарипов.
"В республике только за последнее время созданы Центр исламской цивилизации, Международный научно-исследовательский центр имени имама Бухари, международный научно-исследовательский центр имени имама Термези, высшее медресе Мир-Араб", — подчеркнул Шарипов.
По его словам, открылись также и отраслевые учебные центры, например, по исламскому праву. Кроме того, для подготовки кадров для исламских учебных заведений учреждена Исламская академия Узбекистана.
Шарипов: новые религиозные центры в Узбекистане — залог мира в регионе
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"Особая роль и ответственность государства заключается в использовании религиозных ценностей для укрепления национального единства, недопущения радикализма и раскола общества", — добавил чиновник.
Работа религиозных организаций и конфессий будет способствовать укреплению нравственных начал и народной дипломатии, заключил Шарипов.