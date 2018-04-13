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Начальник управления Комитета по делам религии при кабмине Республики Узбекистан Собитжон Шарипов
Алжана Абдуллаева

Шарипов: новые религиозные центры в Узбекистане — залог мира в регионе

Радио
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По вопросам противодействия радикализму и национализму, борьбы с радикализацией молодежи и воспитания атмосферы толерантности в Узбекистане в прошлом году проделана значительная работа, рассказал начальник управления Комитета по делам религии при кабинете министров Республики Узбекистан Собит Шарипов.

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"В республике только за последнее время созданы Центр исламской цивилизации, Международный научно-исследовательский центр имени имама Бухари, международный научно-исследовательский центр имени имама Термези, высшее медресе Мир-Араб", — подчеркнул Шарипов.

По его словам, открылись также и отраслевые учебные центры, например, по исламскому праву. Кроме того, для подготовки кадров для исламских учебных заведений учреждена Исламская академия Узбекистана.

"Особая роль и ответственность государства заключается в использовании религиозных ценностей для укрепления национального единства, недопущения радикализма и раскола общества", — добавил чиновник.

Работа религиозных организаций и конфессий будет способствовать укреплению нравственных начал и народной дипломатии, заключил Шарипов.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Богословское образование, Образовательные учреждения, Ислам



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