Шарипов: новые религиозные центры в Узбекистане — залог мира в регионе

По вопросам противодействия радикализму и национализму, борьбы с радикализацией молодежи и воспитания атмосферы толерантности в Узбекистане в прошлом году проделана значительная работа, рассказал начальник управления Комитета по делам религии при кабинете министров Республики Узбекистан Собит Шарипов.

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"В республике только за последнее время созданы Центр исламской цивилизации, Международный научно-исследовательский центр имени имама Бухари, международный научно-исследовательский центр имени имама Термези, высшее медресе Мир-Араб", — подчеркнул Шарипов.

По его словам, открылись также и отраслевые учебные центры, например, по исламскому праву. Кроме того, для подготовки кадров для исламских учебных заведений учреждена Исламская академия Узбекистана.

"Особая роль и ответственность государства заключается в использовании религиозных ценностей для укрепления национального единства, недопущения радикализма и раскола общества", — добавил чиновник.

Работа религиозных организаций и конфессий будет способствовать укреплению нравственных начал и народной дипломатии, заключил Шарипов.