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Руководитель пресс-службы Министерства транспорта России Тимур Хикматов
© Пресс-служба министерства транспорта России

Хикматов: число авиарейсов между Узбекистаном и Россией будет расти

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Тема:
Узбекско-российские отношения (25)
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Рейсов между Россией и Узбекистаном станет больше в два раза — в том числе и за счет открытия новых направлений, рассказал Sputnik Узбекистан руководитель пресс-службы Министерства транспорта России Тимур Хикматов.

"Авиакомпании обеих стран фиксировали возросший спрос на авиаперевозки, именно они выступали за увеличение количества направлений и рейсов", — подчеркнул представитель ведомства.

Состоявшиеся переговоры завершились успешно. Проблем в ходе переговоров не возникло, подчеркнул представитель Минтранса РФ.

"Вводятся новые направления в регулярном воздушном сообщении между странами. К примеру, рейсы Самара — Ташкент, Ростов — Ташкент, Сочи — Ташкент, Анапа — Ташкент, которые ранее летали на разовой основе", — добавил Хикматов. 

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По его словам, новые рейсы смогут удовлетворить спрос на направлениях авиасообщения. Цены на авиаперевозки формируются исходя из спроса и количества авиарейсов — чем выше спрос, тем больше цена. Однако большее количество авиакомпаний и направлений позволят удержать рост тарифов, а в перспективе — добиться снижения на отдельные направления в конкретные сезоны.

Еще один важный вопрос, который удалось урегулировать на встрече в Москве, — полеты узбекской авиакомпании из Жуковского. Российская сторона убедила коллег, что эта воздушная гавань относится к Московской области, а не к Москве.

Подробнее об итогах переговоров авиационных властей двух стран слушайте в радиоподкасте.

Тема:
Узбекско-российские отношения (25)
Теги:
Министерство транспорта РФ, Узбекистон хаво йуллари, Узбекистан, Россия, Воздушный транспорт



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