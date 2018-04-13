Хикматов: число авиарейсов между Узбекистаном и Россией будет расти

Рейсов между Россией и Узбекистаном станет больше в два раза — в том числе и за счет открытия новых направлений, рассказал Sputnik Узбекистан руководитель пресс-службы Министерства транспорта России Тимур Хикматов.

"Авиакомпании обеих стран фиксировали возросший спрос на авиаперевозки, именно они выступали за увеличение количества направлений и рейсов", — подчеркнул представитель ведомства.

Состоявшиеся переговоры завершились успешно. Проблем в ходе переговоров не возникло, подчеркнул представитель Минтранса РФ.

"Вводятся новые направления в регулярном воздушном сообщении между странами. К примеру, рейсы Самара — Ташкент, Ростов — Ташкент, Сочи — Ташкент, Анапа — Ташкент, которые ранее летали на разовой основе", — добавил Хикматов.

Минтранс России Авиавласти России и Узбекистана увеличат количество рейсов между странами

По его словам, новые рейсы смогут удовлетворить спрос на направлениях авиасообщения. Цены на авиаперевозки формируются исходя из спроса и количества авиарейсов — чем выше спрос, тем больше цена. Однако большее количество авиакомпаний и направлений позволят удержать рост тарифов, а в перспективе — добиться снижения на отдельные направления в конкретные сезоны.

Еще один важный вопрос, который удалось урегулировать на встрече в Москве, — полеты узбекской авиакомпании из Жуковского. Российская сторона убедила коллег, что эта воздушная гавань относится к Московской области, а не к Москве.

Подробнее об итогах переговоров авиационных властей двух стран слушайте в радиоподкасте.