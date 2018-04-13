Хикматов: число авиарейсов между Узбекистаном и Россией будет расти

"Авиакомпании обеих стран фиксировали возросший спрос на авиаперевозки, именно они выступали за увеличение количества направлений и рейсов", — подчеркнул представитель ведомства.
Состоявшиеся переговоры завершились успешно. Проблем в ходе переговоров не возникло, подчеркнул представитель Минтранса РФ.
"Вводятся новые направления в регулярном воздушном сообщении между странами. К примеру, рейсы Самара — Ташкент, Ростов — Ташкент, Сочи — Ташкент, Анапа — Ташкент, которые ранее летали на разовой основе", — добавил Хикматов.
Еще один важный вопрос, который удалось урегулировать на встрече в Москве, — полеты узбекской авиакомпании из Жуковского. Российская сторона убедила коллег, что эта воздушная гавань относится к Московской области, а не к Москве.
Подробнее об итогах переговоров авиационных властей двух стран слушайте в радиоподкасте.