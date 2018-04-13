Ахмедов рассказал, чем недовольны узбекские бизнесмены

Директор научно-исследовательского центра "Научные основы и проблемы развития экономики Узбекистана" Дурбек Ахмедов подвел итоги национального опроса предпринимателей об условиях ведения бизнеса в стране.

Эксперт отметил, что ожидаемо главными проблемными сферами с точки зрения деловых кругов были названы банковская и налоговая системы, а также проблемы инфраструктуры и недостаточная активность местных властей.

"Стоит заметить, что все эти темы сейчас находятся на стадии решения. Например, проходит налоговая реформа, также меняются условия для потенциальных инвесторов. Отрадно, что предприниматели уже не обеспокоены вопросами по поводу валютных операций, получения кредитов или обращения наличных средств. В этом направлении заметен существенный прогресс", — подчеркнул Ахмедов, выступая на заседании Международного пресс-клуба в Ташкенте.

Глава Центра также заметил, что бизнес-сообщество очень активно откликнулось на предложенный опрос, оставив более 300 комментариев и предложений.

"Думаю, необходимо проводить такое общение с предпринимателями на регулярной основе, чтобы держать руку на пульсе и понимать обстановку в регионах", — отметил он.

Опрос об условиях ведения бизнеса в Узбекистане проводился по инициативе Сената Олий Мажлиса, Торгово-промышленной палаты и Программы развития ООН. Около 60% опрошенных заявили, что удовлетворены условиями для ведения предпринимательской деятельности, примерно четверть респондентов затруднились ответить, остальные сочли нынешнюю ситуацию в стране некомфортной для бизнеса.