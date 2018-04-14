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Карине Геворгян
© Sputnik / Asatur Yesayants

Геворгян: Узбекистан видит в Иране серьезный рынок и альтернативу Турции

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Торжественное открытие торгового дома Узбекистана в Тегеране пойдет на пользу торговле между странами, рассказала Sputnik Узбекистан политолог, востоковед Каринэ Геворгян.

"Будет взаимный обмен, Иран — это серьезный рынок, Узбекистан — тоже", — подчеркнула эксперт.

В Иране, по мнению Геворгян, сегодня производится много товаров по передовым технологиям, в том числе и нанотехнологиям, и интенсификация торговли пойдет на пользу странам.

"Интерес Узбекистана развивать новые технологии понятен. Я думаю, что в этой сфере будет серьезное сотрудничество", — прогнозирует она.

В Тегеране открыли узбекско-иранский торговый дом
Министерство внешней торговли Узбекистана
Узбекско-иранский торговый дом открылся в Тегеране
Сам факт открытия торгового дома показывает дальнейший вектор развития внешней политике Ташкента и его интерес не только к соседям, но и к Среднему Востоку. К тому же, развитие отношений с Ираном уравновешивает связи Узбекистана с Турцией, позволяя республике следовать политике равноудаленности и многовекторности в международных отношениях.

Напомним, торжественное открытие торгового дома Узбекистана прошло 11 апреля. В церемонии участвовали министр внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев и заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана Моджтаба Хосровтадж.

Теги:
Иран, Узбекистан, Международная торговля



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