Геворгян: Узбекистан видит в Иране серьезный рынок и альтернативу Турции

"Будет взаимный обмен, Иран — это серьезный рынок, Узбекистан — тоже", — подчеркнула эксперт.
В Иране, по мнению Геворгян, сегодня производится много товаров по передовым технологиям, в том числе и нанотехнологиям, и интенсификация торговли пойдет на пользу странам.
"Интерес Узбекистана развивать новые технологии понятен. Я думаю, что в этой сфере будет серьезное сотрудничество", — прогнозирует она.
Напомним, торжественное открытие торгового дома Узбекистана прошло 11 апреля. В церемонии участвовали министр внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев и заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана Моджтаба Хосровтадж.