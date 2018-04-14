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Директор института гостиничного бизнеса и туризма РУДН Светлана Дихтяр
Из личного архива С.Дихтяр

Дихтяр: для процветания туризма в Узбекистане одних памятников мало

Радио
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Узбекистан обладает самым большим потенциалом по развитию туризма в Центральной Азии, рассказала Sputnik Узбекистан директор института гостиничного бизнеса и туризма РУДН Светлана Дихтер. Однако, по ее словам, нужны профессионалы отрасли.

"К сожалению, имеющийся туристский потенциал еще используется не в полную меру. Нужно думать о кадрах, о тех, кто будет работать в этой сфере. Без профессионалов (даже при наличии замечательных памятников культуры, мастеров декоративно-прикладного искусства) вы не сможете обеспечить нормальный турпоток", — подчеркнула Дихтяр.

По ее словам, Узбекистан активно сотрудничает с другим постсоветскими странами в рамках большого международного проекта по развитию туристического потенциала Шелкового пути — 8 ключевых вузов совместно изучают туристкие потенциалы и обмениваются опытом. Республику представляет Самаркандский институт экономики и права.

В прошлом году проект охватил семь стран и завершился большим симпозиумом, аналогичное мероприятие планируется и ближайшей осенью.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.

Теги:
Государственный комитет по туризму, Узбекистан, Туризм



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