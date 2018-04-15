13:24 15 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
Сергей Яковлев
© Foto : Волгоградский государственный медицинский университет

Яковлев: инфекции могут привести к вымиранию человечества

Радио
Получить короткую ссылку
29 0 0

Если устойчивые бактерии продолжат распространяться с такой же скоростью, как в течение последних 10-15 лет, это может привести к тому, что инфекционные заболевания станут мало излечимыми, уверен эксперт Сергей Яковлев

Профессор кафедры госпитальной терапии Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, президент Альянса клинических терапевтов и микробиологов Сергей Яковлев заявил, что речь в данном случае идет о самых обычных бактериях.

"Это не те инфекции, от которых люди гибли на протяжении эволюции в средние века. Это не возбудитель чумы, проказы, или холеры. Это самые что ни на есть обычные микробы, которые живут вместе с нами, так называемые условно патогенные микроорганизмы", — объяснил эксперт в эфире радио Sputnik.

Однако в связи с бесконтрольным приемом антибиотиков человеком, эти микробы стали приобретать способность выживать.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Cтроительство новой дороги M-1 Баку-Губа-граница с Российской Федерацией
    Верной дорогой

    В Азербайджане началось строительство автодороги от столицы республики до границы с Россией. Почему возникла необходимость в новой трассе?

  • Белорусский биатлонист Владимир Чепелин
    Мужики с винтовками

    Куда захотел спрятаться президент Беларуси Александр Лукашенко, чтобы не видеть выступление мужской олимпийской сборной по биатлону?

  • Грабли.
    Генеральная уборка

    "За чистую Абхазию": в каких городах республики в ближайшие дни пройдут субботники и кто примет в них участие.

  • Игорь Шатров
    Инструмент влияния

    Политолог прокомментировал выход доклада Freedom House и то, какое значение имеет попадание в него Армении.

  • Латвийские военные
    Деньги на войну

    Оборонный бюджет Латвии будет ежегодно увеличиваться и к 2021 году вырастет больше чем на 50 миллионов евро и составит почти 630 миллионов.

  • Флаги Украины и НАТО
    Титанические усилия

    Вильнюс приложит все усилия, чтобы комиссия Украина-НАТО прошла во время саммита альянса, заявил глава Минобороны Литвы.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Международная выставка-ярмарка Российское образование: Душанбе-2018
Тяга к знаниям: в Душанбе открылась выставка российского образования
СПУТНИК_Жители Дамаска высказались о ракетном ударе по Сирии
Тысячи сирийцев вышли на улицы Дамаска в поддержку Асада
Вступительные экзамены - 2018: что нового
Миссия выполнима: что нужно знать о приемной кампании — 2018

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054