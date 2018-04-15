Яковлев: инфекции могут привести к вымиранию человечества

Если устойчивые бактерии продолжат распространяться с такой же скоростью, как в течение последних 10-15 лет, это может привести к тому, что инфекционные заболевания станут мало излечимыми, уверен эксперт Сергей Яковлев

Профессор кафедры госпитальной терапии Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, президент Альянса клинических терапевтов и микробиологов Сергей Яковлев заявил, что речь в данном случае идет о самых обычных бактериях.

"Это не те инфекции, от которых люди гибли на протяжении эволюции в средние века. Это не возбудитель чумы, проказы, или холеры. Это самые что ни на есть обычные микробы, которые живут вместе с нами, так называемые условно патогенные микроорганизмы", — объяснил эксперт в эфире радио Sputnik.

Однако в связи с бесконтрольным приемом антибиотиков человеком, эти микробы стали приобретать способность выживать.

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