Бурнашев: Узбекистан лидирует в ЦА и Европе по числу экономических реформ

Чиновник подчеркнул, что Узбекистан по итогам 2017 года стал лидером среди стран Европы и Центральной Азии по количеству экономических преобразований, однако в регионах еще существуют проблемы, тормозящие развитие перспективных инвестпроектов.
"Мы проводим исследования, которые позволяют оценить инвестиционную привлекательность каждого региона страны и оценить существующие риски. С одной стороны, это дает возможность местным властям иметь представление о состоянии дел и оперативно решать существующие проблемы, с другой — стратегические инвесторы могут на основе этих оценок определить для себя тот или иной регион и интересующий их объект вложения", — пояснил Бурнашев, выступая на заседании Международного пресс-клуба в Ташкенте.
Всего в республике на данный момент функционирует 15 свободных экономических зон, которые реализовали порядка 60 проектов на общую сумму свыше полумиллиарда долларов. Это позволило создать в Узбекистане порядка 5 тысяч новых рабочих мест.