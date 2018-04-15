Гаспарян: обстрелы Сирии говорят о глубоком международном политическом кризисе

В эфире Sputnik Беларусь журналист, писатель и общественный деятель Армен Гаспарян отметил ряд обстоятельств американской атаки.

"Большая политика никогда не делается Twitter, Facebook и других социальных сетях. И то, что происходит в Сирии, это игра в долгую. Разгром ИГИЛ — это еще только полдела, впереди много-много работы", — сказал эксперт.

Гаспарян с сожалением отметил "совершенно запредельную пассивность ООН".

Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ракетно-бомбовых ударов по Сирии. По словам американского лидера, он принял решение произвести "точечные удары" в ответ на предполагаемую химическую атаку на прошлой неделе в сирийском городе Дума.

В военной операции также принимают участие Великобритания и Франция.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.