17:26 15 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 22°C
Прямой эфир
Поиск
Армен Гаспарян
© Sputnik

Гаспарян: обстрелы Сирии говорят о глубоком международном политическом кризисе

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Ракетный обстрел Сирии (8)
21 0 0

Политический эксперт Армен Гаспарян прокомментировал действия американской коалиции и их возможные последствия

В эфире Sputnik Беларусь журналист, писатель и общественный деятель Армен Гаспарян отметил ряд обстоятельств американской атаки.

"Большая политика никогда не делается Twitter, Facebook и других социальных сетях. И то, что происходит в Сирии, это игра в долгую. Разгром ИГИЛ — это еще только полдела, впереди много-много работы", — сказал эксперт.

Авиаудары по Сирии, архивное фото
© Ruptly .
Удар США по Сирии: что на самом деле означает ракетно-бомбовое шоу Трампа
Гаспарян с сожалением отметил "совершенно запредельную пассивность ООН".

Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ракетно-бомбовых ударов по Сирии. По словам американского лидера, он принял решение произвести "точечные удары" в ответ на предполагаемую химическую атаку на прошлой неделе в сирийском городе Дума.

В военной операции также принимают участие Великобритания и Франция.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.

Тема:
Ракетный обстрел Сирии (8)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Cтроительство новой дороги M-1 Баку-Губа-граница с Российской Федерацией
    Верной дорогой

    В Азербайджане началось строительство автодороги от столицы республики до границы с Россией. Почему возникла необходимость в новой трассе?

  • Белорусский биатлонист Владимир Чепелин
    Мужики с винтовками

    Куда захотел спрятаться президент Беларуси Александр Лукашенко, чтобы не видеть выступление мужской олимпийской сборной по биатлону?

  • Грабли.
    Генеральная уборка

    "За чистую Абхазию": в каких городах республики в ближайшие дни пройдут субботники и кто примет в них участие.

  • Игорь Шатров
    Инструмент влияния

    Политолог прокомментировал выход доклада Freedom House и то, какое значение имеет попадание в него Армении.

  • Латвийские военные
    Деньги на войну

    Оборонный бюджет Латвии будет ежегодно увеличиваться и к 2021 году вырастет больше чем на 50 миллионов евро и составит почти 630 миллионов.

  • Флаги Украины и НАТО
    Титанические усилия

    Вильнюс приложит все усилия, чтобы комиссия Украина-НАТО прошла во время саммита альянса, заявил глава Минобороны Литвы.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Фрагмент работы мастера резьбы по дереву Андрея Касабиева в Южной Осетии
Ожившие образы, или Как "вырезать" мысли из дерева
СПУТНИК_Жители Дамаска высказались о ракетном ударе по Сирии
Тысячи сирийцев вышли на улицы Дамаска в поддержку Асада
Вступительные экзамены - 2018: что нового
Миссия выполнима: что нужно знать о приемной кампании — 2018

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054