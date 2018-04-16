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Игорь Коротченко
© Sputnik / Михаил Воскресенский

Коротченко: Россия не будет отвечать на обстрелы Сирии Соединенными Штатами

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Тема:
Ракетный обстрел Сирии (10)
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Военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал возможную реакцию России на атаку Америки в отношении Сирии

В эфире Sputnik Молдова главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко объяснил, что, поскольку в ходе военных ударов США, Франции и Великобритании по Сирии российские базы атаке не подвергались, Россия не будет своими силами отвечать на эту акцию.

Эксперт отметил, что муссирование темы химического оружия в Сирии используется как основной способ оправдания военной интервенции.

Авиаудары по Сирии, архивное фото
© Ruptly .
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Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ракетно-бомбовых ударов по Сирии. По словам американского лидера, он принял решение произвести "точечные удары" в ответ на предполагаемую химическую атаку на прошлой неделе в сирийском городе Дума.

В военной операции также принимают участие Великобритания и Франция.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.

Тема:
Ракетный обстрел Сирии (10)



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