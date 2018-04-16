Коротченко: Россия не будет отвечать на обстрелы Сирии Соединенными Штатами

В эфире Sputnik Молдова главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко объяснил, что, поскольку в ходе военных ударов США, Франции и Великобритании по Сирии российские базы атаке не подвергались, Россия не будет своими силами отвечать на эту акцию.
Эксперт отметил, что муссирование темы химического оружия в Сирии используется как основной способ оправдания военной интервенции.
В военной операции также принимают участие Великобритания и Франция.
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