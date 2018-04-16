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Писательница Дина Рубина
© Sputnik / Антон Денисов

Дина Рубина об экранизациях: автора текста надо убивать до премьеры фильма

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Известная писательница Дина Рубина провела творческую встречу в Ташкенте, на которой в частности поделилась своим отношением к экранизациям литературных произведений.

По ее словам, она очень болезненно относится к фильмам, снятым по мотивам своих произведений. Рубина призналась, что ей нравятся лишь две картины: "Любка" и "На Верхней Масловке", да и то с некоторыми оговорками.

"А вообще я считаю, что авторов литературных текстов надо убивать до премьеры фильма. Пока ни один из режиссеров этого не делал, хотя, видимо, многим бы хотелось. Но вы поймите, когда ты читаешь книгу, у тебя есть уже сложившийся образ, а в кино тебе навязывают свой. А писателям каково — я героя, можно сказать, родила, растила, а тут какой-то режиссер предлагает свой типаж", — возмущается она.

Интервью писательницы Дины Рубиной
© Sputnik / Антон Денисов
Дина Рубина: чего греха таить, я ташкентский человек, но это не мой Ташкент
В то же время писатель придерживается прагматичного подхода. Недавно продав права на экранизацию очередного своего романа.

"Жить как-то надо. Как говорит муж, надо зажать деньги в кулак и бежать, не оглядываясь и никогда на это не смотреть. Мы, писаки, очень ранимые люди", — резюмировала она.

Говоря о главных разочарованиях Рубина назвала сериал "На солнечной стороне улицы", снятый по ее роману, а также фильм "Синдром Петрушки", которые, по признанию автора, было мучительно смотреть.

Теги:
Дина Рубина, Узбекистан



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