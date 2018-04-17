Блохин: США начали информационно-психологическую войну против России

Очередная эскалация напряженности между Россией и США произошла на фоне сообщений о применении химоружия в городе Дума в Восточной Гуте

Западные страны обвинили официальный Дамаск в том, что сирийские военные якобы применили бомбу с хлором. Москва эту информацию опровергла.

На фоне этих событий, радикализация администрации Дональда Трампа очевидна, считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, американист-политолог Константин Блохин, и то, что американский президент выбрал Помпео в качестве кандидата на пост госсекретаря страны яркое тому подтверждение.