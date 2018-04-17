Блохин: США начали информационно-психологическую войну против России

Очередная эскалация напряженности между Россией и США произошла на фоне сообщений о применении химоружия в городе Дума в Восточной Гуте
Блохин: США повторяют тактику прошлой "холодной войны"
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Западные страны обвинили официальный Дамаск в том, что сирийские военные якобы применили бомбу с хлором. Москва эту информацию опровергла.
На фоне этих событий, радикализация администрации Дональда Трампа очевидна, считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, американист-политолог Константин Блохин, и то, что американский президент выбрал Помпео в качестве кандидата на пост госсекретаря страны яркое тому подтверждение.
"Сейчас заявление Помпео говорит о том, что якобы все, что было до этого в отношении России — это "цветочки", а вот сейчас США всерьез начинают заниматься с Россией, увязывают с этим последние свои инициативы. Мол, мы даже всерьез не занимались Россией, она нам не нужна была, а вот сейчас как раз начинается наша реальная политика в отношении России. Это отчасти информационно-психологическая война. Мы видим, как разгорается холодная война 2.0. На нас давят, как на Северную Корею. Нас проверяют на прочность, нас испытывают, пытаются расшатать изнутри, чтобы сделать ставку на алармистские настроения. Они не понимают, что наш народ в ответ проявит стойкость и мужество", — сказал Константин Блохин в эфире радио Sputnik.