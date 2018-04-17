Тюрденев рассказал об уникальном медицинском стартапе России в Узбекистане

Посол Российской Федерации в Узбекистане Владимир Тюрденев назвал наиболее эффективным подобные форматы сотрудничества между странами.

В рамках презентации медицинского стартапа Российской гуманитарной миссии в семейной поликлинике №16 в Ташкентской области глава дипмиссии подчеркнул, что это только начала большого общего проекта.

"Представленное в этой поликлинике оборудование позволяет без наличия навыков и специальных знаний самостоятельно провести скрининговое обследование, чтобы по его результатом принять решение о дальнейшем лечении", — пояснил Тюрденев.

© Flickr / Kenny Holston Россия запускает уникальный медицинский проект в Узбекистане

По его словам, в будущем пилотный проект проанализируют узбекские властями и в случаи положительного опыта такие комплексы будут внедряться и дальше.

"Разные страны по-разному взаимодействуют в этом направлении. Думаю, Россия нашла оптимальный вариант, который как раз укладывается в концепцию "умной медицины", о которой говорил президент Узбекистана", — заключил российский посол.

Подробный комментарий главы дипмиссии РФ в Ташкенте слушайте в нашем радиоподкасте.