Тюрденев рассказал об уникальном медицинском стартапе России в Узбекистане

В рамках презентации медицинского стартапа Российской гуманитарной миссии в семейной поликлинике №16 в Ташкентской области глава дипмиссии подчеркнул, что это только начала большого общего проекта.
"Представленное в этой поликлинике оборудование позволяет без наличия навыков и специальных знаний самостоятельно провести скрининговое обследование, чтобы по его результатом принять решение о дальнейшем лечении", — пояснил Тюрденев.
"Разные страны по-разному взаимодействуют в этом направлении. Думаю, Россия нашла оптимальный вариант, который как раз укладывается в концепцию "умной медицины", о которой говорил президент Узбекистана", — заключил российский посол.
Подробный комментарий главы дипмиссии РФ в Ташкенте слушайте в нашем радиоподкасте.