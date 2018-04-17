22:00 17 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев
© Сайт Президента РФ

Тюрденев рассказал об уникальном медицинском стартапе России в Узбекистане

Радио
Получить короткую ссылку
11520

Посол Российской Федерации в Узбекистане Владимир Тюрденев назвал наиболее эффективным подобные форматы сотрудничества между странами.

В рамках презентации медицинского стартапа Российской гуманитарной миссии в семейной поликлинике №16 в Ташкентской области глава дипмиссии подчеркнул, что это только начала большого общего проекта.

"Представленное в этой поликлинике оборудование позволяет без наличия навыков и специальных знаний самостоятельно провести скрининговое обследование, чтобы по его результатом принять решение о дальнейшем лечении", — пояснил Тюрденев.

Врач за работой
© Flickr / Kenny Holston
Россия запускает уникальный медицинский проект в Узбекистане
По его словам, в будущем пилотный проект проанализируют узбекские властями и в случаи положительного опыта такие комплексы будут внедряться и дальше.

"Разные страны по-разному взаимодействуют в этом направлении. Думаю, Россия нашла оптимальный вариант, который как раз укладывается в концепцию "умной медицины", о которой говорил президент Узбекистана", — заключил российский посол.

Подробный комментарий главы дипмиссии РФ в Ташкенте слушайте в нашем радиоподкасте.

Теги:
Владимир Тюрденев, Узбекистан, Россия, Медицина и здоровье



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Дубай
    Страшная месть

    Как британское правительство мстит бизнесмену азербайджанского происхождения за его поддержку России в "деле Скрипаля" – в материале Sputnik.

  • Экзаменационное тестирование мигрантов, архивное фото
    Экзамен автоматом

    МВД России предложило освободить граждан Беларуси и Украины от экзамена по русскому языку для получения российского гражданства.

  • Администрация президента.
    И стар, и млад

    Депутат абхазского парламента объяснил, почему следует отменить верхнюю планку возрастного ценза для кандидатов в президенты республики.

  • Награждение, приуроченное ко Дню армии
    Господин премьер-министр

    Парламент Армении избрал Сержа Саргсяна премьер-министром республики – по новой Конституции, он становится фактическим главой государства.

  • Тактические учения кораблей Балтийского флота, архивное фото
    Это провокация!

    Президент Латвии Раймондс Вейонис назвал учения российских вооруженных сил на Балтике демонстрацией силы и провокацией.

  • Куршский залив, архивное фото
    Российское "вторжение"

    Литва обвинила российское судно в нарушении своей границы - якобы корабль при развороте на несколько метров зашел в литовские воды.

  • Президент Молдовы Игорь Додон
    Еду, ждите!

    Игорь Додон в конце апреля отправляется с рабочим визитом в Санкт-Петербург: с кем намерен встретиться молдавский президент?

  • Яак Ааб
    Сгубила выпивка

    Министр государственного управления Эстонии подает в отставку после того, как его поймали за рулем с остаточными признаками алкогольного опьянения.

  • Добыча золота
    Золотая лихорадка

    Геологи рассказали об итогах поисков золотоносных руд на участке, расположенном в Северной Осетии.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Финал конкурса Мисс Россия-2018
Созвездие красоты: как выбирали обладательницу титула "Мисс Россия - 2018"
Спецоперация ФСБ против террористической ячейки в Ростовской области
Кадры задержания террористов ИГИЛ в Ростовской области
Ракетные удары по Сирии
По каким объектам США и союзники наносили удары в Сирии

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054