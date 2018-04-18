Серенко: в отношениях Узбекистана и Таджикистана наступил медовый месяц

Узбекистан и Таджикистан в мае займутся разминированием общей границы. Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко поделился своей точкой зрения по этому поводу.

Серенко: Таджикистан и Узбекистан изменят лицо Центральной Азии /

Министерство обороны РФ Разминирование таджикско-узбекской границы начнется уже в мае

"В отношениях Узбекистана и Таджикистана наступил медовый месяц. Обе страны не нарадуются друг на друга, используя эту ситуацию для форсированного налаживания дружественных коммуникаций в самых разных сферах. Ташкент и Душанбе формируют принципиально новое партнерство. Это может серьезно изменить политическое лицо Центральной Азии", — утверждает эксперт.

Серенко отмечает, Узбекистан демонстрирует нехарактерную политическую активность не только для Ташкента, но и других регионов ЦА, что идет на пользу республике.

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