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Серенко: в отношениях Узбекистана и Таджикистана наступил медовый месяц

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Тема:
Узбекско-таджикские отношения (36)
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Узбекистан и Таджикистан в мае займутся разминированием общей границы. Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко поделился своей точкой зрения по этому поводу.

Разминирование, архивное фото
Министерство обороны РФ
Разминирование таджикско-узбекской границы начнется уже в мае
"В отношениях Узбекистана и Таджикистана наступил медовый месяц. Обе страны не нарадуются друг на друга, используя эту ситуацию для форсированного налаживания дружественных коммуникаций в самых разных сферах. Ташкент и Душанбе формируют принципиально новое партнерство. Это может серьезно изменить политическое лицо Центральной Азии", — утверждает эксперт.

Серенко отмечает, Узбекистан демонстрирует нехарактерную политическую активность не только для Ташкента, но и других регионов ЦА, что идет на пользу республике.

Более подробный комментарий политолога, слушайте в нашем подкасте.

Тема:
Узбекско-таджикские отношения (36)
Теги:
граница, безопасность, Таджикистан, Узбекистан



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