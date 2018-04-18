Стариков: Запад собирается продолжать политику давления на Россию

Стариков: Запад занял "страусиную позицию" по отношению к новым центрам силы /

© Sputnik / Алексей Филиппов Бомба, которую взорвал Лавров, рушит правительство Британии

"Наши западные партнеры в течение последних десятилетий привыкли жить в очень уютном для них мире, когда они единственная инстанция для принятия решений и единственный судья для оценки событий. И все страны живут для того, чтобы на Западе все было хорошо и спокойно", — объясняет Стариков.

Он отмечает, что многополярный мир диктует несколько иную конструкцию: мощный Китай, восстанавливающаяся Россия.

"Теперь центров принятия решений должно быть несколько, а это значит, что интересы каждого из них должны учитываться", — сказал Николай Стариков радио Sputnik.

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