Дина Рубина: написать текст для тотального диктанта – это вызов для автора

В минувшую субботу во всем мире в очередной раз прошла акция "Тотальный диктант". Известная писательница Дина Рубина, автор текста 2013 года, вспомнила, как согласилась на "эту авантюру" и почему сочла подобный формат настоящим испытанием для себя.

Как вспоминает Рубина, она дважды отказала организаторам тотального диктанта в своем участии, однако они смогли ее убедить.

"Я не выношу давления в любом виде, когда я им написала второе, уже более сухое письмо, они ответили, что им очень жаль, ведь написание текста диктанта — всего три фрагмента по 300 слов — это настоящий вызов для автора. После этого я поняла, что они правы, и чтобы вырваться из болота, в котором я тогда оказалась, дописывая очередной том огромного романа, я взялась за работу. Главным условием была свобода в выборе темы и ее раскрытия", — вспоминает писательница.

Рубина представила для диктанта три фрагмента, посвященные теме интернета и сама читала свой текст перед огромной аудиторией Новосибирского университета.

"Я была счастлива. Столько молодых лиц, атмосфера университета, даже мэр города сидел и писал этот диктант. Причем, мне постоянно кричали: "помедленнее! Повторите! Вы неразборчиво диктуете!". И это так было приятно", — призналась она.

Акцию "Тотальный диктант" придумали студенты Новосибирского университета несколько лет назад. Суть ее в том, что в один день в разных уголках России и мира миллионы желающих садятся за парты и пишут один общий текст, чтобы проверить свои знания. В 2018 году акция в четвертый раз состоялась и в Узбекистане. В Ташкенте и Намангане в ней приняли участие свыше 260 человек.