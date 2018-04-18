Рекеда: для торговли с Узбекистаном Латвии надо договариваться с Россией

Узбекистан и Латвия договорились перемотреть свои торговые программы более активно развивать экономические отношения. В первую очередь, уверен эксперт, это возможно в аграрном секторе, но есть свои нюансы.

"Латвия заинтересована в Узбекистане как главном и самым перспективным игроком в Центральной Азии. Узбекистан тоже видит перспективы транзита своих товаров в Европу через латвийские порты. Однако есть сложности, так между странами довольно больше расстояние и между ними находится Россия, у которой довольно натянутые отношения со странами Балтии и торговля с ними как раз идет на убыль. Узбекистану. так что для какого-то плодотворного сотрудничества необходимо будет договариваться и поддерживать нормальнй диалог с РФ", — пояснил Рекеда.

Он добавил, что в торговом обороте между странами речь, прежде всего, может идти о сельхозпродукции или промышленных товарах, но не о высоких технологиях. При этом какие-то грандиозные мастабы поставок ни в ту, ни в другую сторону пока невозможны.

"Да, Узбекистан может поставлять в Латвию свои фрукты и овощи, но это достаточно далеко. Балтийская страна в свою очередь может предложить Азии молочную продукцию или рыбу, но опять же, скорее, для определенного разнообразия, нежели для удовлетворения спроса целой страны", — заметил эксперт.

В любом случае, уверен он. это очередная возможность для Ташкента диверсифицировать свою экономику и экспортный потенциал.