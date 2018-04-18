Полад Бюльбюль Оглы: русский язык сближает постсоветское пространство

В Москве прошел IV Международный форум русскоязычных вещателей. Форум проходил при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Министерства иностранных дел Российской Федерации и Россотрудничества. Генеральный информационный партнер — МТРК "Мир".
В этом году мероприятие посетило более 200 участников. На нем присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол
Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюль оглы.
"Русский язык является тем цементом, который сближает постсоветское пространство", — заявил известный артист и государственный деятель.
По его словам, сегодня очень сложная политическая ситуация в мире. В этих условиях влияние русского языка остается очень весомым, отметил Полад Бюльбюль оглы.
Он подчеркнул, что очень важно сохранять русскоязычную среду на постсоветском пространстве, и больше уделять внимание качеству вещания и русского языка.
По мнению посла, страны СНГ нуждаются в поддержке русскоязычных ресурсов со стороны России. Подробности слушайте в нашем подкасте.