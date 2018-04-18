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Певец Полад Бюльбюль oглу, фото из архива
© Sputnik / Viktor Tolochko

Полад Бюльбюль Оглы: русский язык сближает постсоветское пространство

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О необходимости поддерживать русский язык на постсоветском пространстве, рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы

В Москве прошел IV Международный форум русскоязычных вещателей. Форум проходил при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Министерства иностранных дел Российской Федерации и Россотрудничества. Генеральный информационный партнер — МТРК "Мир".

В этом году мероприятие посетило более 200 участников. На нем присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол
Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюль оглы.

Он сказал, что с удовольствием принял приглашение на форум.

"Русский язык является тем цементом, который сближает постсоветское пространство", — заявил известный артист и государственный деятель.

По его словам, сегодня очень сложная политическая ситуация в мире. В этих условиях влияние русского языка остается очень весомым, отметил Полад Бюльбюль оглы.

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"Самые крупные информационные агентства работают также и на русском языке. В Азербайджане сохранены более 300 русскоязычных школ. Во всех вузах сохранились секторы обучения на русском языке, работает Славянский университет, также есть филиалы российских вузов: МГУ и был открыт филиал Медицинского университета имени И. М. Сеченова", — сказал Полад Бюльбюль оглы радио Sputnik.

Он подчеркнул, что очень важно сохранять русскоязычную среду на постсоветском пространстве, и больше уделять внимание качеству вещания и русского языка.

По мнению посла, страны СНГ нуждаются в поддержке русскоязычных ресурсов со стороны России. Подробности слушайте в нашем подкасте.

Теги:
русский язык, СНГ, Азербайджан



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