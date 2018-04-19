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Андрей Серенко
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Серенко о том, стоит ли ждать перехода террористов на территорию стран ЦА

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Российские военные обнаружили перенос внимания ИГИЛ (террористической организации, запрещенной в России) на Центральную Азию.

По мнению политолога Андрея Серенко, никто точной численности боевиков ИГ в Афганистане не знает.

Он подчеркнул, что разные источники называют цифру от 1500 до 10000 человек. Эксперт напомнил, что лидеры ИГ включают Афганистан и Центральную Азию в сферу своих интересов, и даже были разработаны планы по установлению контроля над конкретными территориями, контуры которых отражены в заявлениях лидеров боевиков.

"Одно дело нарисовать красивые контуры, другое дело реальные действия. Я думаю, Исламское государство пока не планирует вторжение в Центральную Азию", — сказал Серенко Sputnik Таджикистан.

Подробности слушайте в нашей аудиоверсии.

Теги:
Террористы, ИГИЛ, Центральная Азия, Афганистан



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