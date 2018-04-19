Мирзиёев о Кандымском ГПЗ: узбекистанцы никогда не забудут это чудо в степи

По словам Мирзиёева, этот уникальный объект удалось сдать раньше запланированного срока, что говорит о профессионализме строителей и инновационных подходах.
"Ровно два года назад мы участвовали в закладке первого камня, а уже сегодня, на 8 месяцев раньше срока, комплекс начинает работу. Это достойно гордости, а значимость комплекса трудно переоценить. Мы получим в год более 8 миллиардов кубометров чистого товарного газа и еще около 130 тысяч тонн газоконденсата. Кроме того, предприятие обеспечит работой порядка двух тысяч человек, а регион обзаведется современной социальной инфраструктурой", — отметил узбекский лидер.
"У нашего народа очень большое сердце. Люди, сейчас меняются, меняется их менталитет. Если мы будем искренне служить народу, то он нам поверит, особенно те, кто вырос здесь, в степи. Узбекистанцы никогда не забудут этого чуда в степи, этого современного комплекса", — заключил глава государства.
Кандымский ГПЗ мощностью восемь миллиардов кубометров газа в год будет перерабатывать сероводородсодержащий газ для получения очищенного "голубого топлива", стабильного газового конденсата и товарной серы. Объект состоит из двух технологических линий, терминалов отгрузки товарной продукции, включая подачу газа на экспорт через магистральный газопровод.