Мирзиёев о Кандымском ГПЗ: узбекистанцы никогда не забудут это чудо в степи

Президент Узбекистана принял участие в торжественном запуске газоперерабатывающего комплекса на Кандымском месторождении. Глава государства поблагодарил строителей и назвал проект еще одним символом дружбы и сотрудничества.

По словам Мирзиёева, этот уникальный объект удалось сдать раньше запланированного срока, что говорит о профессионализме строителей и инновационных подходах.

"Ровно два года назад мы участвовали в закладке первого камня, а уже сегодня, на 8 месяцев раньше срока, комплекс начинает работу. Это достойно гордости, а значимость комплекса трудно переоценить. Мы получим в год более 8 миллиардов кубометров чистого товарного газа и еще около 130 тысяч тонн газоконденсата. Кроме того, предприятие обеспечит работой порядка двух тысяч человек, а регион обзаведется современной социальной инфраструктурой", — отметил узбекский лидер.

Мирзиёев выразил признательность всем участникам проекта, подчеркнув, что он будет иметь огромное значение и для самой республики, и для двусторонних партнерских отношений.

"У нашего народа очень большое сердце. Люди, сейчас меняются, меняется их менталитет. Если мы будем искренне служить народу, то он нам поверит, особенно те, кто вырос здесь, в степи. Узбекистанцы никогда не забудут этого чуда в степи, этого современного комплекса", — заключил глава государства.

Кандымский ГПЗ мощностью восемь миллиардов кубометров газа в год будет перерабатывать сероводородсодержащий газ для получения очищенного "голубого топлива", стабильного газового конденсата и товарной серы. Объект состоит из двух технологических линий, терминалов отгрузки товарной продукции, включая подачу газа на экспорт через магистральный газопровод.