Мендкович: контакты Ташкента и Душанбе знаменуют эпоху разморозки

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Узбекистан с официальным визитом в начале осени. Перспективы предстоящего визита оценил эксперт Российского совета по международным делам Никита Мендкович.
"Текущие двухсторонние контакты между Душанбе и Ташкентом очень важны, они знаменуют эпоху разморозки крайне холодных и даже конфликтных отношений предыдущего узбекистанского президентства", — сказал Никита Мендкович Sputnik Таджикистан.
Теперь Ферганская долина, которая уже стала восприниматься как зона постоянной нестабильности из-за противостояния Ташкента, Бишкека и Душанбе, приобретает новый образ, подчеркнул эксперт. Он отметил, что в свете складывающейся тенденции, желательны постоянные контакты лидеров обозначенных стран.