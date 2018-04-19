Мендкович: контакты Ташкента и Душанбе знаменуют эпоху разморозки

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Узбекистан с официальным визитом в начале осени. Перспективы предстоящего визита оценил эксперт Российского совета по международным делам Никита Мендкович.

Мендкович: контакты лидеров Таджикистана и Узбекистана очень важны для Центральной Азии /

Для проведения встречи необходима коллективная работа специалистов протокольных отделов и Министерств иностранных дел двух стран, отметил эксперт. Кроме этого, должна быть проделана работа специалистов профильных министерств в тех сферах, по которым планируются соглашения.

"Текущие двухсторонние контакты между Душанбе и Ташкентом очень важны, они знаменуют эпоху разморозки крайне холодных и даже конфликтных отношений предыдущего узбекистанского президентства", — сказал Никита Мендкович Sputnik Таджикистан.

Теперь Ферганская долина, которая уже стала восприниматься как зона постоянной нестабильности из-за противостояния Ташкента, Бишкека и Душанбе, приобретает новый образ, подчеркнул эксперт. Он отметил, что в свете складывающейся тенденции, желательны постоянные контакты лидеров обозначенных стран.