Алекперов поблагодарил Мирзиёева за личное участие в судьбе Кандымского ГПК

Президент российской нефтегазовой компании "Лукойл" Вагит Алекперов на церемонии запуска Канзымского газоперерабатывающего комплекса в Узбекистане поблагодарил большую команду строителей, а также лично президента страны за его внимание к этому проекту.

По словам Алекперова, узбекская сторона оказала большое доверие российской компании, которая в свою очередь не только уложилась в заявленные условия и бюджет, но и сдала комплекс раньше срока.

"Это уникальный проект, отвечающий всем современным требованиям и созданный по лучшим мировым технологиям. За 15 лет работы в Узбекистане мы реализовали несколько масштабных проектов, увеличив объемы газа до 9 миллиардов кубометров в год. Но главное — это созданная команда. Из более чем 3 тысяч человек 90% граждан Узбекистана. Многие из них получили высшее образование по направлению "Лукойла" и теперь могут работать на самых сложных объектах как в республике, так и за рубежом", — подчеркнул Алекперов.

Президент "Лукойла" поздравил всех присутствовавших и причастных к возведению Кандымского ГПК и поблагодарил узбекского лидера за особое внимание к этому стратегически важному объекту.

"Спасибо вам за личное участие в судьбе проекта, мы намерены и дальше оправдывать ваше доверия, реализуя новые совместные планы", — заключил он.

Кандымский газоперерабатывающий комплекс был заложен в Бухарской области ровно два года назад — в апреле 2016 года. ГПК способен производить и перерабатывать свыше 8 миллиардов кубометров газа. Планируется, что большая часть голубого топлива пойдет на экспорт в Китай.