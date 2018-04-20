Гусев: антироссийские санкции больно бьют по бизнесу европейских стран

Все санкции, которые вводят главные модераторы из Соединенных Штатов, больно ударяют по социально-экономической политике Европы, заявил политолог Александр Гусев

В эфире Sputnik Латвия Александр Гусев отметил, что санкционное давление не ослабнет, будет усиливаться, потому что США ничего не теряют, а вот европейцы теряют, и очень серьезно.

"Конечно, санкции влияют на российскую экономику, и это очевидно. Но еще они серьезно ударяют по экономике европейских стран. Ведь Россия является стратегическим партнером со странами Европейского союза", — пояснил политолог.

Напомним, министр финансов Германии Олаф Шольц планирует во время своего визита в Вашингтон попросить американские власти вывести немецкие компании из-под действия жестких антироссийских санкций.

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