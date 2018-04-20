Леонков: армии стран бывшего СССР обладают достаточным вооружением

В эфире радио Sputnik Алексей Леонков прокомментировал данные рейтинга сильнейших армий мира Military Strength Ranking, в котором Узбекистан занимает 39-ю строчку.
"Когда мы оцениваем армии стран бывшего Советского Союза, то наличие у них вооружения показывает их истинную военную мощь. Однако оценить, насколько они будут готовы вести боевые действия, сложно. Поэтому рейтинги, которые готовят разные организации, очень условны, не отражают истинное положение дел", — объяснил эксперт.
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