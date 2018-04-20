20:02 20 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Романов Роман
© Foto : Из личного архива Романа Романова

Романов: люди понимают, что любой след в сети будет использован против них

Радио
Получить короткую ссылку
24 0 0

Большинство европейцев не доверяет социальной сети Facebook и сервисам Google, показал свежий опрос Sputnik.Мнения. Причины недоверия Sputnik Узбекистан объяснил политолог Роман Романов.

"Более-менее образованный человек… он будет понимать, что любой оставленный им след в сети будет использован против него, чтобы им манипулировать, продавать ему товар или чтобы он проголосовал за нужного президента", — отметил Романов.

Крупные интернет-компании, рассказал эксперт, регулярно попадают в суды из-за нарушений законодательства в области сбора личных данных. Причем если раньше собираемая информация использовалась в коммерческих целях, то теперь она применяется и в политических кампаниях.

"Дональд Трамп во многом одержал победу с помощью манипуляций с персональными данными американцев, собранных в соцсетях", — напомнил он.

Логотип Google
© AFP 2018 / LEON NEAL
Facebook и Google подозревают в политических манипуляциях информацией
Работой в соцсетях на Трампа занималась британская компания Cambridge Analytica, которая собирала, анализировали и персонализировала рекламу для пользователей. Ряд американских СМИ, рассказал Романов, назвали итогом этой работы победу Трампа на выборах президента.

Согласно данным опроса Sputnik. Мнения, Большинство немцев (68%), итальянцев, американцев, французов и британцев (от 54 до 60%) считают, что технологичные компании Google и Facebook используют специальные алгоритмы для манипулирования информацией в пользу той или иной политической точки зрения. При этом во Франции и США такой точки зрения чаще придерживается молодежь (от 62 до 71%), чем старшее поколение. Среди французов особенно отличаются люди от 18 до 24 лет.

Теги:
Google, facebook, США, Европа, Интернет



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Люди на одной из центральных улиц Баку, фото из архива
    Унесенная ветром

    Спустя два дня, проведенных в пыли, которая проникла с Аравийского полуострова, воздух над Баку очистился - спасибо северо-западному ветру.

  • Дети едят мороженое
    Благородный разбойник

    В Беларуси сотрудники милиции задержали мужчину, который украл деньги из чужого автомобиля и потратил их на мороженое деревенским детям.

  • Реконструкция башенных часов
    Под бой курантов

    О том, как реконструируют сухумскую башню и когда вновь пойдут стрелки столичных курантов, читайте в материале Sputnik.

  • Татьяна Жданок
    Без шансов

    У Молдовы нет шансов на вступление в ЕС даже в среднесрочной перспективе, и на это указывают ряд признаков, считает экс-евродепутат.

  • Французский истребитель Мираж
    "Мираж" над Эстонией

    В мае на натовскую авиабазу "Эмари" в Эстонию прилетят четыре французских истребителя Mirage 2000-5, которые примут эстафету у итальянских летчиков.

  • Регионы России. Крым
    Планы на Крым

    Президент Южной Осетии заявил о планах развивать отношения с Крымом –протокол о намерениях планируется подписать уже сегодня.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Производственные объекты на территории Кандымского ГПК
Да будет газ: как открывали Кандымский ГПК
СПУТНИК_Лавров высмеял предположения о слежке ГРУ за почтой Юлии Скрипаль
Лавров высмеял доводы Британии о слежке ГРУ за почтой Юлии Скрипаль
Южный вокзал
Куда можно уехать с Южного вокзала

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054