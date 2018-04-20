Романов: люди понимают, что любой след в сети будет использован против них

"Более-менее образованный человек… он будет понимать, что любой оставленный им след в сети будет использован против него, чтобы им манипулировать, продавать ему товар или чтобы он проголосовал за нужного президента", — отметил Романов.

Крупные интернет-компании, рассказал эксперт, регулярно попадают в суды из-за нарушений законодательства в области сбора личных данных. Причем если раньше собираемая информация использовалась в коммерческих целях, то теперь она применяется и в политических кампаниях.

"Дональд Трамп во многом одержал победу с помощью манипуляций с персональными данными американцев, собранных в соцсетях", — напомнил он.

© AFP 2018 / LEON NEAL Facebook и Google подозревают в политических манипуляциях информацией

Работой в соцсетях на Трампа занималась британская компания Cambridge Analytica, которая собирала, анализировали и персонализировала рекламу для пользователей. Ряд американских СМИ, рассказал Романов, назвали итогом этой работы победу Трампа на выборах президента.

Согласно данным опроса Sputnik. Мнения, Большинство немцев (68%), итальянцев, американцев, французов и британцев (от 54 до 60%) считают, что технологичные компании Google и Facebook используют специальные алгоритмы для манипулирования информацией в пользу той или иной политической точки зрения. При этом во Франции и США такой точки зрения чаще придерживается молодежь (от 62 до 71%), чем старшее поколение. Среди французов особенно отличаются люди от 18 до 24 лет.