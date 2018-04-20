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Министр энергетики РФ Александр Новак на открытии Кандымского ГПК
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Новак рассказал, сколько "Лукойл" готов еще инвестировать в Узбекистан

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Министр энергетики России Александр Новак, выступая на церемонии запуска Кандымского газоперерабатывающего комплекса, заявил о хороших перспективах сотрудничества Узбекистана и России в энергетической сфере.

Министр отметил, что запуск нового предприятия служит ярким примером взаимовыгодного взаимодействия и плодотворного сотрудничества. Новак поблагодарил всех причастных к реализации этого масштабного проекта и подчеркнул, что он новый комплекс обеспечит энергобезопасность всего региона.

"Стоит отметить, что компания "Лукойл" не первый год вкладывается в экономику Узбекистана, в настоящее время объем инвестиций составляет порядка 7 миллиардов долларов, а в ходе реализации новых проектов эти объемы вырастут до 10 миллиардов", — заявил Новак.

Упомянул он и о совместных проектах между другими российскими компаниями. В частности, на стадии завершения находится проект межправительственного соглашения по поставкам нефти в Узбекистан.

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Теги:
Министерство энергетики, Лукойл, Александр Новак, Россия, Узбекистан, Энергетика, Инвестиции



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