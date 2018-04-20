Новак рассказал, сколько "Лукойл" готов еще инвестировать в Узбекистан

Министр энергетики России Александр Новак, выступая на церемонии запуска Кандымского газоперерабатывающего комплекса, заявил о хороших перспективах сотрудничества Узбекистана и России в энергетической сфере.

Министр отметил, что запуск нового предприятия служит ярким примером взаимовыгодного взаимодействия и плодотворного сотрудничества. Новак поблагодарил всех причастных к реализации этого масштабного проекта и подчеркнул, что он новый комплекс обеспечит энергобезопасность всего региона.

"Стоит отметить, что компания "Лукойл" не первый год вкладывается в экономику Узбекистана, в настоящее время объем инвестиций составляет порядка 7 миллиардов долларов, а в ходе реализации новых проектов эти объемы вырастут до 10 миллиардов", — заявил Новак.

Упомянул он и о совместных проектах между другими российскими компаниями. В частности, на стадии завершения находится проект межправительственного соглашения по поставкам нефти в Узбекистан.