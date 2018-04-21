Лосева: фейковые новости убивают СМИ

В эфире Sputnik Армения продюсер и медиаменеджер Наталья Лосева отметила, что в европейских странах создаются ассоциации, в которые входят крупнейшие конкуренты, чтобы проверить новости, тренды и выступить против них единым фронтом.

"Фейки — это то, что убивает наш бизнес, потому что фейковые новости распространяются лучше и интенсивнее. С другой стороны, они открывают новые перспективы, так как многократно обжегшись на дезинформации, аудитория будет искать официальные СМИ для получения изначально проверенной информации", — подчеркнула она, выступая во время мастер-класса SputnikPro в Ереване.

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