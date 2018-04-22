18:58 22 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 27°C
Прямой эфир
Поиск
Умида Тухташева
Международный пресс-клуб

Тухташева: узбекистанцы все чаще идут учиться на адвокатов, а не на судей

Радио
Получить короткую ссылку
92 0 0

Заведующая кафедрой Ташкентского государственного юридического университета Умида Тухташева считает, что комиссия по контролю деятельности судей, которая в ближайшее время появится в Узбекистане, способствует соответствию судебной системы международным стандартам, а также поможет обеспечить справедливость процесса.

По ее словам, принятые в Узбекистане законодательные меры существенно повысили эффективность судебной системы и обеспечили защиту интересов граждан.

"Все происходящие у нас изменения идут с учетом международных стандартов. Последние диктуют ряд условий. Во-первых, если говорить об уголовном процессе, мы должны стремиться к состязательному, который может обеспечить стандарты справедливого судопроизводства", — заявила Тухташева журналистам в рамках пресс-клуба в Ташкенте.

Кроме того, по ее словам, работа комиссии усилит ответственность всех участников уголовного процесса и расширит права стороны защиты.

"Есть обывательское мнение, что во всех неправосудных решениях виновато только обвинение и правоохранительная система. Но сторона защиты также должна нести свою ответственность. Адвокаты — полноценные участники процесса и сейчас для их деятельности предусмотрены определенные гарантии", — заметила эксперт.

Она также добавила, что в современных реалиях адвокат имеет возможность реализовать себя не только в судебной системе, но и в консалтинге. Возможно, поэтому все больше студентов юридических вузов в последнее время хотят стать именно адвокатами, а не прокурорами и судьями.

Более подробный комментарий слушайте в нашем радиоподкасте.

По теме

При парламенте Узбекистана появится комиссия по контролю деятельности судей
Теги:
судебная практика, комиссия, суд, Узбекистан, Верховный суд Узбекистана, Судебная система



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Люди на одной из центральных улиц Баку, фото из архива
    Унесенная ветром

    Спустя два дня, проведенных в пыли, которая проникла с Аравийского полуострова, воздух над Баку очистился - спасибо северо-западному ветру.

  • Дети едят мороженое
    Благородный разбойник

    В Беларуси сотрудники милиции задержали мужчину, который украл деньги из чужого автомобиля и потратил их на мороженое деревенским детям.

  • Реконструкция башенных часов
    Под бой курантов

    О том, как реконструируют сухумскую башню и когда вновь пойдут стрелки столичных курантов, читайте в материале Sputnik.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

ВАЗ-2101
"Копейка" мade in Russia, или Как выглядела автомобильная мечта мужчин в СССР
Спутник_ФСБ ликвидировала террориста в Ставрополе
Ликвидация сторонника ИГ в Ставрополе
Топ-10, страны СНГ и Балтии в рейтинге ФИФА (апрель-2018)
Рейтинг ФИФА в апреле-2018

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054