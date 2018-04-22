Тухташева: узбекистанцы все чаще идут учиться на адвокатов, а не на судей

По ее словам, принятые в Узбекистане законодательные меры существенно повысили эффективность судебной системы и обеспечили защиту интересов граждан.
"Все происходящие у нас изменения идут с учетом международных стандартов. Последние диктуют ряд условий. Во-первых, если говорить об уголовном процессе, мы должны стремиться к состязательному, который может обеспечить стандарты справедливого судопроизводства", — заявила Тухташева журналистам в рамках пресс-клуба в Ташкенте.
Кроме того, по ее словам, работа комиссии усилит ответственность всех участников уголовного процесса и расширит права стороны защиты.
"Есть обывательское мнение, что во всех неправосудных решениях виновато только обвинение и правоохранительная система. Но сторона защиты также должна нести свою ответственность. Адвокаты — полноценные участники процесса и сейчас для их деятельности предусмотрены определенные гарантии", — заметила эксперт.
Она также добавила, что в современных реалиях адвокат имеет возможность реализовать себя не только в судебной системе, но и в консалтинге. Возможно, поэтому все больше студентов юридических вузов в последнее время хотят стать именно адвокатами, а не прокурорами и судьями.
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