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Аналитик финансовой группы Калита-финанс Дмитрий Голубовский
© Sputnik /

Голубовский о вывозе золота Турцией из США: Америке перестают верить

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Аналитик Дмитрий Голубовский прокомментировал возврат Турцией своих золотых запасов, хранившихся в Федеральной резервной системе США

В эфире радио Sputnik аналитик финансовой группы "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский объяснил, что Соединенным Штатам перестали верить в то, что золото у них подлинное, и в то, что там что-то есть.

"Накопилось много негативной информации о том, что американцы это золото либо сдали в лизинг, либо продали. ТО есть их золотые запасы не соответствуют декларируемому объему. А аудита Федерального резерва не проводили уже очень давно", — отметил эксперт.

Президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган
© Sputnik / Сергей Гунеев
Эрдоган: главная угроза Турции – это США
Отметим, на конец 2016 года золотой запас ЦБ Турции, хранившийся в ФРС США, составил 28,689 тонны, тогда как на конец 2017 года в соответствующей графе стоит прочерк.

Отношения между Турцией и США обострились на фоне поддержки Соединенными Штатами Сил самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает террористической группировкой, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. Вашингтон объясняет свои действия борьбой с "Исламским государством".

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