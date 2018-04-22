Алишер Азимов: главная наша цель – создание хоккейной сборной Узбекистана

Учредитель и главный тренер пока единственного в Узбекистане хоккейного клуба "Бинокор" рассказал Sputnik Узбекистан о триумфальном для команды турнире в Дубае, а также о ближайших перспективах хоккея в стране.

Азимов с гордостью заметил, что узбекские хоккеисты впервые выиграли столь представительный международный турнир, в котором участвовали команды из 23 стран мира.

"Мы попали в самую сильную группу А, где встретились с командами из Швеции, Финляндии и России. Две игры мы выиграли, одну свели к ничьей. Это был поединок как раз с финнами — они вели на протяжении всей игры, а мы сумели сравнять счет лишь на последней минуте встречи", — поделился тренер.

Фото: Алишер Азимов Такой хоккей нам нужен: Узбекистан выиграл международный турнир в Дубае

В финале его подопечные одолели "Московских пингвинов" со счетом 3:1 и завоевали кубок.

По словам наставника узбекской хоккейной дружины, ребята прекрасно проявили себя на турнире и вполне заслужили эту награду.

"Мы продолжим собирать национальную команду, в основном в нее войдут как раз игроки из нынешнего состава, но будем рассматривать и других претендентов. Ну а дальше у нас участие в Кубке Азии, в зимних азиатских играх, а затем — в отборочном этапе Чемпионата мира в группе С", — заключил он.

Подробный комментарий Алишера Азимова о прошедшем турнире и перспективах команды слушайте в нашем аудиоподкасте.