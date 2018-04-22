Алишер Азимов: главная наша цель – создание хоккейной сборной Узбекистана

Азимов с гордостью заметил, что узбекские хоккеисты впервые выиграли столь представительный международный турнир, в котором участвовали команды из 23 стран мира.
"Мы попали в самую сильную группу А, где встретились с командами из Швеции, Финляндии и России. Две игры мы выиграли, одну свели к ничьей. Это был поединок как раз с финнами — они вели на протяжении всей игры, а мы сумели сравнять счет лишь на последней минуте встречи", — поделился тренер.
По словам наставника узбекской хоккейной дружины, ребята прекрасно проявили себя на турнире и вполне заслужили эту награду.
"Мы продолжим собирать национальную команду, в основном в нее войдут как раз игроки из нынешнего состава, но будем рассматривать и других претендентов. Ну а дальше у нас участие в Кубке Азии, в зимних азиатских играх, а затем — в отборочном этапе Чемпионата мира в группе С", — заключил он.
Подробный комментарий Алишера Азимова о прошедшем турнире и перспективах команды слушайте в нашем аудиоподкасте.