Ибрагимов: переход Ирана с евро на доллар приведет к его ослаблению

Иран предпочел евро в своих международных расчетах, это может повлиять на доллар, считает кандидат экономических наук

В настоящий момент политические факторы влияют на курс доллара больше, чем экономические, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры "Международные экономические отношения" Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Муслим Ибрагимов.

По мнению эксперта, многие страны не хотят связывать себя с политикой США, поэтому стремятся избавиться от доллара.

Власти Ирана приняли решение перейти в международных расчетах с доллара на евро. Решение принято на заседании кабинета министров.

"Эта ситуация не создаст больших проблем для экономики Ирана, но подобное в отношении курса доллара сказать не получится. Потому что подобный отказ приведет к некоторому ослаблению или изменению курса доллара", — сказал Ибрагимов Sputnik Азербайджан.

Покупка нефти в евро может существенно изменить картину валютных рынков, добавил эксперт. Одна валюта может вытеснить другую из резервов и расчетов.

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