Ибрагимов: переход Ирана с евро на доллар приведет к его ослаблению

По мнению эксперта, многие страны не хотят связывать себя с политикой США, поэтому стремятся избавиться от доллара.
Власти Ирана приняли решение перейти в международных расчетах с доллара на евро. Решение принято на заседании кабинета министров.
"Эта ситуация не создаст больших проблем для экономики Ирана, но подобное в отношении курса доллара сказать не получится. Потому что подобный отказ приведет к некоторому ослаблению или изменению курса доллара", — сказал Ибрагимов Sputnik Азербайджан.
Покупка нефти в евро может существенно изменить картину валютных рынков, добавил эксперт. Одна валюта может вытеснить другую из резервов и расчетов.
Подробности слушайте в подкасте.