Глазунов: слова НАТО и США расходятся с действиями

Североатлантический альянс говорит и обещает что угодно, но ничего не выполняет, считает эксперт Олег Глазунов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет планов по расширению военного присутствия в Прибалтике. Однако он подчеркнул, что Североатлантический альянс намерен усилить уровень оперативной готовности сил.

В интервью Sputnik Литва эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов подчеркнул, что слова представителей НАТО и США расходятся с их действиями.

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"Международное право придумано только для стран третьего мира, чтобы в случае чего как-то их хоть в чем-то обвинять. А крупные державы — они никогда не соблюдают принципы международного права. То, что НАТО говорит, на это не нужно обращать внимания. Почему? Потому что как всегда, говорят одно, а делают другое", — отметил эксперт.

Глазунов также подчеркнул, что НАТО и США никогда не оставят Балтийский регион и продолжат наращивать военное присутствие.