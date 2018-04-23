Войко о том, почему Узбекистан вряд ли вложится в газопровод ТАПИ

Доцент кафедры прикладной политологии Финансового университета при правительстве России Евгения Войко прокомментировала возможность участия Узбекистана в строительстве газопровода Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия (ТАПИ), о котором, предположительно, пойдет речь в ходе визита Гурбангулы Бердымухамедова в Ташкент.

Глава Туркменистана прибыл с двухдневным визитом в Узбекистан, где кроме всего прочего намерен обсудить возможное участие соседней страны в этом глобальном и затратном энергетическом проекте.

По мнению эксперта, с одной стороны, Ташкенту в контексте его интеграционной внешней политики было бы интересно поддержать подобные начинания Ашхабада и извлечь для себя определенные выгоды. С другой стороны, это слишком затратный и очень рискованный проект, имеющий сомнительную рентабельность.

"Туркменистан давно инициирует этот проект, но сам не в состоянии профинансировать его. Спонсоры в лице арабских стран и России не готовы присоединиться к ТАПИ, видя в нем много рисков. Главные из них — нестабильная ситуация в Афганистане, а также сложные геологические условия на этой территории. Ташкент тоже будет просчитывать все риски, но вряд ли он готов вложить столько, сколько требует Ашхабад", — отметила Войко.

Эксперт заметила, что хотя Ташкенту и выгодны интеграционные проекты в макрорегионе, но ТАПИ только один из множества подобных объектов, причем далеко не основной.

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