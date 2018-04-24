Московский: две недели для регистрации мигрантов — оптимальный вариант

Таджикистан предложил продлить срок пребывания мигрантов в России без регистрации до 30 дней. Известный специалист по вопросам миграции Юрий Московский считает, что сейчас нет большой проблемы с регистрацией.
"Люди уже знают, куда едут. Но две недели на регистрацию — это был бы нормальный срок", — сказал Юрий Московский Sputnik Таджикистан.
По его мнению, срок в 30 дней — это слишком много.
Кроме того, если менять правила для граждан Таджикистана, то для мигрантов других стран надо создавать такие же условия.
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Напомним, Россия предложила Таджикистану внимательней присмотреться к статусу страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), подчеркнув, что это не несет какого бы то ни было политического аспекта и касается только товарооборота и взаимопроникновения экономики.