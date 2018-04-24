Московский: две недели для регистрации мигрантов — оптимальный вариант

По словам члена Совета при Федеральной миграционной службе, директора проектов фонда развития международных связей "Добрососедство" Юрия Московского, за 10 лет ситуация сильно изменилась, сегодня мигранты точно знают, куда едут.

Таджикистан предложил продлить срок пребывания мигрантов в России без регистрации до 30 дней. Известный специалист по вопросам миграции Юрий Московский считает, что сейчас нет большой проблемы с регистрацией.

"Люди уже знают, куда едут. Но две недели на регистрацию — это был бы нормальный срок", — сказал Юрий Московский Sputnik Таджикистан.

По его мнению, срок в 30 дней — это слишком много.

Кроме того, если менять правила для граждан Таджикистана, то для мигрантов других стран надо создавать такие же условия.

© Sputnik / Валерий Мельников Инстинкт кукушки, или Почему трудовые мигранты бросают здоровых детей

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Напомним, Россия предложила Таджикистану внимательней присмотреться к статусу страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), подчеркнув, что это не несет какого бы то ни было политического аспекта и касается только товарооборота и взаимопроникновения экономики.