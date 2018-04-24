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Заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов

Шаповалов о попытках узаконить глобальную гегемонию со стороны США

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Генсек ООН занял плохую позицию, объявив о беспомощности Организации, считает политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов.

ООН не может решить все проблемы в Сирии, признал Антониу Гутерреш. "Холодная война вернулась", — уверен он. Однако в нынешнем противостоянии генсек ООН видит несколько важных отличий от аналогичного периода XX века.

По его словам, теперь США и Россия не контролируют всех, как это было раньше. Многие страны очень активны. Не существует двух однородных контролируемых блоков, отмечает генсек ООН.

Белый Дом в Вашингтоне
© Sputnik / Владимир Федоренко
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Его слова прокомментировал политолог Владимир Шаповалов. По мнению эксперта, Гутерреш не ищет выхода из конфликта в Сирии, говоря о том, что слишком часто применяется право вето в ООН.

"Данные рассуждения генсека ООН не совсем корректны и льют воду на мельницу США, которые постоянно утверждают, что необходимо реформировать Организацию Объединенных Наций. На деле это попытка легитимировать на международном уровне глобальную гегемонию со стороны США", — сказал Шаповалов радио Sputnik.

Подробности слушайте в нашей аудиоверсии.

Теги:
холодная война, ООН, США, Россия



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