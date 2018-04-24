Бердымухамедов рассказал о взаимных интересах Ташкента и Ашхабада

В ходе визита в Узбекистан 23-24 апреля президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов рассказал об особенностях сотрудничества двух стран.
"Туркменистан и Узбекистан убеждены, что все проблемы в наше время должны решаться именно и исключительно мирными средствами на основе равноправия и учета интересов друг друга", — заявил туркменский лидер.
Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Ташкент накануне утром. За сутки президенты двух стран успели провести встречу тет-а-тет, подписать 15 соглашений и совместное заявление.