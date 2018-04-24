Бердымухамедов рассказал о взаимных интересах Ташкента и Ашхабада

Как заявил президент Туркменистана, стороны стремятся к поддержанию мира на территории всей Центральной Азии.

В ходе визита в Узбекистан 23-24 апреля президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов рассказал об особенностях сотрудничества двух стран.

"Туркменистан и Узбекистан убеждены, что все проблемы в наше время должны решаться именно и исключительно мирными средствами на основе равноправия и учета интересов друг друга", — заявил туркменский лидер.

© Sputnik . Рамиз Бахтияров Зачем Узбекистану туркменский проект ТАПИ

По его словам, одним из ключевых вопросов совместной работы можно назвать сохранение и поддержание всеобщего мира и благополучия во всем регионе Центральной Азии, в частности — урегулирование ситуации в Афганистане. Стратегический фактор сотрудничества — устойчивость и позитивное развитие процессов.

Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Ташкент накануне утром. За сутки президенты двух стран успели провести встречу тет-а-тет, подписать 15 соглашений и совместное заявление.