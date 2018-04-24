Жасимов: интерес узбекского бизнеса к российскому рынку растет

Первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан Ислом Жасимов на пресс-конференции, посвященной первой международной промышленной выставке Expo-Russia Uzbekistan 2018 в Ташкенте, рассказал о перспективах сотрудничества Узбекистана и России в торгово-промышленной сфере.

"Сегодня Россия — ведущий партнер Узбекистана, интерес республики к российскому рынку также растет. В развитии отношений двух стран большое значение играют торгово-промышленные палаты. За прошлый год узбекские предприниматели побывали в Свердловской, Челябинской и Новосибирской областях, а также в Башкортостане. В свою очередь республика принимала коллег из Татарстана, Пензенской и Липецкой областей и из Санкт-Петербурга. Сейчас в Узбекистане работает 961 предприятие с участием российского капитала", — заявил он.

Expo-Russia Uzbekistan 2018 пройдет в Ташкенте с 25 по 27 апреля. В рамках конференции планируется круглые столы, переговоры между компаниями и предприятиями, подписание договоров и контрактов.