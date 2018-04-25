Алимухаммедов: в Узбекистане разработан комплекс для адаптации мигрантов

"Это и билеты по льготным тарифам, и открытие касс, и создание филиалов агентства на местах", — подчеркнул он.
Как объяснил Алимухаммедов, помимо принятия законодательства, важными стали и проведенные за последнее время совместные мероприятия и акции с российскими коллегами — Министерством труда РФ, Рострудом и Международной ассоциацией по правовому содействию трудовым мигрантам.
"Ведется перспективная работа по организации предварительного обучения, в том числе русскому языку", — сказал Алимухаммедов.
Как отметил представитель Министерства занятости, в программы подготовки включены и вопросы адаптации мигрантов непосредственно на месте трудовой деятельности.