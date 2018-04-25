13:17 25 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Батир Алимухамедов
Международная ассоциация по правовому содействию трудовым мигрантам

Алимухаммедов: в Узбекистане разработан комплекс для адаптации мигрантов

Радио
Получить короткую ссылку
27 0 0

В Узбекистане разработан целый комплекс для обеспечения безопасности трудовых мигрантов — начиная от прямых поручений по разработке законодательства и заканчивая мерами поддержки для покупки льготных билетов, рассказал начальник сектора по работе с МОТ и международным связям Министерства занятости и трудовых отношений РУ Батир Алимухаммедов.

"Это и билеты по льготным тарифам, и открытие касс, и создание филиалов агентства на местах", — подчеркнул он.

Как объяснил Алимухаммедов, помимо принятия законодательства, важными стали и проведенные за последнее время совместные мероприятия и акции с российскими коллегами — Министерством труда РФ, Рострудом и Международной ассоциацией по правовому содействию трудовым мигрантам.

"Ведется перспективная работа по организации предварительного обучения, в том числе русскому языку", — сказал Алимухаммедов.

Как отметил представитель Министерства занятости, в программы подготовки включены и вопросы адаптации мигрантов непосредственно на месте трудовой деятельности.

По теме

Адаптация полицейской дубинкой: эксперты — о правах мигрантов в России
Россия и Узбекистан обсудили социально-культурную адаптацию мигрантов
Теги:
Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • В Баку доставлены грузы для проведения Гран-При Азербайджана Формулы-1
    На старт!

    Более 780 тонн груза, включая гоночные болиды, прибыло в Баку восьмью рейсами из Шанхая, Сингапура и Бахрейна для проведения Гран-при Азербайджана.

  • Настя Рыбка и Алекс Лесли были задержаны в Паттайе
    Не виноватые мы!

    Арестованные властями Таиланда уроженцы Беларуси Алекс Лесли и Настя Рыбка отказались признать вину в организации проституции в составе преступной группы.

  • Побережье Черного моря в городе Гагра
    Вид свысока

    Sputnik Абхазия выбрал шесть самых популярных туристических мест в республике, где можно насладиться прекрасными видами.

  • Молдавский флаг и Триумфальная арка в Кишиневе
    Привлекательная Молдова

    По данным Национального агентства по туризму за 2017 год, Молдова вошла в пятерку стран с наиболее быстро развивающейся туристической отраслью.

  • Военнослужащий Куперьяновского батальона
    Небоевое ранение

    В Куперьяновском батальоне Сил обороны Эстонии за полтора месяца ранен второй солдат-срочник. Что происходит в элитном подразделении?

  • Дмитрий Медоев
    Сверим часы!

    В Москве глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев и замминистра иностранных дел России Григорий Карасин обсудили сотрудничество двух стран.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Дом дружбы, парк, газопровод: как прошел визит Бердымухамедова в Узбекистан
В Китае установили светофор, поливающий водой пешеходов-нарушителей
В Китае установили светофор, поливающий водой пешеходов-нарушителей
Топ-10, страны СНГ и Балтии в рейтинге ФИФА (апрель-2018)
Рейтинг ФИФА в апреле-2018

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054