Лукьянов: Мирзиёев выводит Ашхабад из изоляции, претендуя на лидерство в ЦА

Визит главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова долго готовился и президента соседней страны в Ташкенте очень ждали, рассказал Sputnik Узбекистан преподаватель Высшей школы экономики, эксперт по Ближнему Востоку Григорий Лукьянов.

"Этот визит достаточно плотно освещался в местных средствах массовой информации, готовилась позиция в информационном пространстве, что говорит о больших надеждах, которые на него возлагались", — заметил Лукьянов.

Как подчеркнул эксперт, и украшение городов, и подготовка информационного пространства показывают, что Ташкент возлагает серьезные надежды на визит и хочет развивать отношения между странами.

"Для Узбекистана это будет серьезным шагом и символом того, что политика Мирзиёева дает серьезные плоды", — отметил он.

Дело в том, что Туркменистан, подчеркнул Лукьянов, игнорирует интеграционные проекты и многие считают, что Ашхабад находится в самоизоляции.

"Если Узбекистан добьется положительных результатов от сотрудничества с Туркменистаном, то сможет продемонстрировать, что не только экономические реформы по силам новому президенту, но также и реформа всего политического миропорядка в Центральной Азии", — уверен эксперт.

Напомним, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Узбекистан с визитом 23 апреля. По итогам визита было подписано 16 двусторонних документов, в том числе и по строительству газопровода ТАПИ.